Pagesos gironins tallen la C-260 a Castelló d'Empúries per la "gestió negligent" de l'aigua per part de l'ACA

Uns 150 pagesos gironins han tallat aquest dimarts la carretera C-260, just a la rotonda que dona accés a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Ho han fet per protestar contra la "gestió negligent" del Govern amb l'aigua durant la Setmana Santa, al mateix temps que a ells els mantenen les restriccions. Des del sector carreguen contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a qui acusen de permetre que s'estigui bombant aigua dels tres pous, amb el perill que suposa una probable salinització dels camps. El coordinador d'Unió de Pagesos (UP) a les comarques gironines, Narcís Poch assenyala que es poden danyar els terrenys i que esdevinguin "irrecuperables com va passar fa anys". La intenció dels pagesos és sopar i fer nit a la carretera.