Les dues cases on visqué Dalí a Figueres

Figueres té al mateix carrer, al Monturiol, les dues cases on visqué Salvador Dalí. Al número 6 hi nasqué l’11 de maig de 1904 ,i als vuit anys es va traslladar fins la del número 10 on residí fins al 1929, i la família fins als anys 40. L’obertura de la Casa Natal reconvertida en museu obliga a replantejar com es divulga. Per això s’ha deixat de difondre des dels espais municipals la visita a la casa modernista Mas Roger aturant el conveni amb els propietaris per estudiar com s’encaixa i no confondre al visitant. El PSC recorda la importància de l’habitatge on va pintar algunes de les primeres obres importants i un edifici modernista obra de Josep Azemar.

Figueres ofereix una visita immersiva a la casa on va néixer el geni i que ha estat rehabilitada mostrant el món familiar, íntim, de Dalí i el públic. Una visita on es convida a veure de prop la casa «on es va forjar el caràcter del futur geni del surrealisme, que va estar marcat pels enfrontaments amb un pare autoritari; l’absència de la mare que va morir massa aviat; la relació amb la germana petita, que sempre el va idolatrar; i l’ombra d’un germà que va morir uns nou mesos abans del seu naixement i de qui va heretar el nom». La cuina és l’únic espai original de la casa, però s’hi reprodueix l’habitació i la galeria per on s’explica quin fou l’entorn de Dalí.

L’edifici, la casa de Puig, és obra de l’arquitecte modernista figuerenc Josep Azemar. Al mateix carrer, quatre números més enllà, al número 10, s’hi va construir, obra del mateix arquitecte i també d’estil modernista, la casa Mas Roger.

És el número 10 del carrer Monturiol i és on visqué entre 1912 i 1929 Salvador Dalí. La família s’hi va quedar fins als anys 40.

L’artista va viure aquí la seva joventut. I entre aquestes parets va pintar les primeres obres. Els seus espais inspiraren cèlebres pintures d’èpoques posteriors. Al seu terrat, a més, hi ha el safareig on Dalí va pintar les primeres aquarel·les i que va servir com a font d’inspiració per al quadre Noia de Figueres. Fins la inauguració de la Casa Natal ha estat l’únic dels dos habitatges visitable. El 2015 es va incorporar un recorregut guiat per l’immoble posant de manifest la importància i a l’espera de concretar el projecte a la casa natal. Amb els propietaris hi havia fins a març d’aquest any un conveni que ara s’ha aturat. La visita guiada estava inclosa en la promoció municipal.

El regidor del PSC, Alfons Martínez, ha demanat al govern que resolgui la situació perquè «el conveni permeti completar la ruta Dalí a Figueres, a banda de difondre el patrimoni material i arquitectònic» perquè la casa és un dels exemples de l’arquitectura de Josep Azemar.

Però la promoció de la visita a les dues cases pot confondre al visitant. Per això s’ha demanat als propietaris quina línia de divulgació tenen i s’espera reunir-s’hi properament.

La regidora de Cultura de Figueres, Mariona Seguranyes, va respondre a Martínez, al darrer ple, que pretenen estudiar «com ho enfoquem perquè convisquin els dos equipaments». A banda d’això, s’ha fet una gran inversió i tenen clar des del govern, que «la promoció de la Casa Natal és prioritària».