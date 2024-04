Aragonès obre foc contra Junts en 'territori Puigdemont'

ERC s'ha vist forçada en els primers dies de campanya a centrar el seu discurs en Pedro Sánchez pel desconcert que va provocar la seva amenaça de dimissió. Però aquest dilluns, aclarida la incògnita sobre el futur del president del Govern, ha decidit començar a obrir foc també contra Junts. Això s'explica, probablement, perquè els republicans han portat la seva campanya fins a Girona, circumscripció fetitxe dels postconvergents. A les eleccions de fa tres anys, Junts es va imposar amb claredat amb 7 diputats pels 4 d'ERC. Si Pere Aragonès, el president i candidat republicà a la reelecció, vol revalidar la presidència, Girona també serà una plaça clau.

Els republicans creuen haver trobat un fil conductor que els funciona per a carregar indistintament contra el PSC i contra Junts alhora. Són els seus hiperlideratges. D'una banda, els socialistes amb un Pedro Sánchez que, encara que no sigui com a candidat a Catalunya, ha monopolitzat l'inici de la campanya per la seva situació personal. Per l'altre els postconvergents, que basen una part important de la seva campanya a prometre el retorn de Carles Puigdemont. Aragonès ho ha resumit així: "Davant els personalismes, davant els quals només parlen de Pedro Sánchez i de Carles Puigdemont, nosaltres parlem de la gent". Per a parlar de la gent, tots els oradors d'aquest dilluns a Girona han parlat de projecte del Govern executat o en marxa. Com el públic era gironí, el més repetit ha estat la inversió per a l'Hospital Josep Trueta.

I és que Esquerra també creu que té una oferta que creu que no poden igualar ni el PSC ni Junts o, com a mínim, que no poden imitar. La idea dels republicans és plantejar que, mentre el PSC és un partit 'antiprocés' i Junts és un partit que el fia gairebé tot al 'procés', els republicans busquen presentar-se com un híbrid. És a dir, una formació que combina tant l'aposta independentista, com també la de parlar de la gestió del dia a dia de la gent. Això permet tractar d'apel·lar al votant fronterer que té amb Junts com amb el PSC.

Qui aquest dilluns des de Girona l'ha explicat de forma més simple ha estat el conseller Quim Nadal, exdirigent del PSC ara enrolat en el Govern amb la bandera d'ERC. Segons ell, Esquerra és el partit millor capacitat per al "mentrestant". Què és el mentrestant? Govern amb solvència la Generalitat sense renunciar a l'"ambició nacional" de, algun dia, plantejar un altre embat independentista amb un final diferent del 2017. Sense elevar el to, ell ha estat el més crític amb el lideratge de Puigdemont: "Volàtil, inconsistent i sense programa".

Com el míting d'avui era a Girona, la província amb més suport a la independència, el 'procés' ha tingut preponderància en els discursos i també ha servit per a marcar perfil respecte a Junts. El que han volgut els republicans és reivindicar que van ser els primers a apostar per la negociació amb el Govern del PSOE i que, amb el pas dels anys i l'amnistia, és un camí que també ha acabat recorrent Junts. La secretària general del partit, Marta Rovira, tampoc ha perdut l'oportunitat de carregar contra els postconvergents: "Els que abans ens insultaven, ara s'assegui en la mateixa taula de negociació".

Ratifica a Torrent

Una de les polèmiques que va viure ERC abans de la campanya va ser la no inclusió en la candidatura del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Es va interpretar com una espècie de purga perquè en el passat, fa uns anys, va tractar de disputar-li a Aragonès el lideratge electoral. Des que va esclatar la polèmica, Aragonès ha intentat a poc a poc treure-li ferro a l'assumpte. Aquest dilluns ha arribat a l'extrem de ratificar-lo com a conseller del pròxim executiu català si ell repeteix com a president: "Continuarà com a conseller en el pròxim Govern". És una promesa destacada tenint en compte que, en el cas que ERC aconsegueixi repetir al capdavant de la pròxima Generalitat, difícilment podrà governar en solitari com ho ha fet l'últim any. Això significa que haurà de prescindir de la meitat dels seus consellers. Si això passa, un d'ells no serà Torrent. Almenys això és el que ha assegurat avui Aragonès.