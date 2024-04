A judici un acusat d'abusar d'una nena de 13 anys a Figueres

L'Audiència de Girona ha jutjat un home que s'enfronta a cinc anys i mig de presó per abusar presumptament de la néta de 13 anys de la seva parella a Figueres. Segons les acusacions, els fets van tenir lloc l'agost de 2020 en un context de mala relació entre la víctima i els seus cuidadors, que eren la seva àvia i la parella. La fiscalia assegura que l'incident va tenir lloc a l'habitació de la nena, quan l'home va abraonar-se-li i li va tocar els pits, però ella va aconseguir desfer-se'n i demanar ajuda a l'àvia. Per aquests fets l'home s'enfronta a cinc anys i mig de presó.

La víctima ha declarat a porta tancada, i diversos testimonis han declarat amb versions contraposades dels fets. Segons la seva àvia, feia uns tres anys que vivia amb ells juntament amb les seves dues germanes, i la relació havia sigut bona fins que la nena va començar a tenir un sentiment d'odi cap a l'acusat. "Ella robava i ell m'explicava tot el que passava, i per això la relació es va degradar", ha indicat l'àvia, que no es creu la versió de la víctima. Segons ha dit, a l'institut provocava incidents i havia sigut atesa pels serveis de salut mental per menors de l'Alt Empordà.

La germana de l'àvia de la menor, a qui ella també li va explicar els fets, ha indicat que en aquella casa "passava alguna cosa", i que les nenes li havien dit que hi havia crits i maltractaments físics i verbals. De fet, es va obrir un expedient de desemparament per les tres menors, i els fets es van incoar inicialment per un delicte de maltractaments i un d'abús sexual, però les germanes de la víctima van negar-los i l'acusació per aquest delicte va caure. Finalment, va ser la víctima qui va ser declarada en situació de desemparament i va anar a viure a un centre d'acollida, on resideix ara.

El processat ha negat els abusos, i ha assegurat que les menors estaven ben ateses, i que era ell qui les portava i recollia de l'escola. També ha dit que la víctima li havia agafat mania perquè ell sempre explicava el que passava a l'àvia, i la dona era qui s'encarregava de renyar-la.