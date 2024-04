La Ruta dels Indiketes, 476 quilòmetre envoltant l'Empordà, es posiciona a Europa

La Ruta dels Indiketes, un recorregut de 476 km envoltant l’Alt i el Baix Empordà, ha aconseguit posicionar-se en el mapa turístic europeu, segons els organitzadors, a través The Natural Adventure, una de les empreses referents del sector turístic europeu que la promociona com una de les novetats de senderisme el 2024.

La companyia britànica considera el recorregut com un dels més "nous i impressionants de Catalunya" amb una distinció com a proposta turística d'interès.

Els organitzadors de la ruta constaten que això suposa avançar en l'objectiu de "guanyar presència a escala europea, i convertir-se, així, en una proposta turística i de valor, traspassant la frontera del nostre país".

"La Ruta dels Indiketes reivindica la memòria històrica i el patrimoni cultural de la zona de l’Empordà, i de retruc, del nostre país, i enforteix l’oferta turística local" Joan Comalat — Creador de l'itinerari

“Per nosaltres, és tot un orgull i reconeixement, La Ruta dels Indiketes reivindica la memòria històrica i el patrimoni cultural de la zona de l’Empordà, i de retruc, del nostre país, i enforteix l’oferta turística local”, valora Josep Montalat, creador de l’itinerari, “The Natural Adventure permetrà donar visibilitat a la ruta a escala europea”.

La Ruta dels Indiketes va iniciar l'estiu passat la fase de consolidació. Un dels objectius era posicionar el recorregut amb més força dins el mapa turístic català i nacional, i estrènyer relacions amb entitats de turisme europees per donar a conèixer aquest itinerari, que impulsa el turisme de proximitat i la marca Catalunya.

A hores d’ara, altres empreses americanes i asiàtiques de turisme estan interessades a incloure la ruta en les seves propostes. Aquest interès ja s’ha fet palès, diuen, perquè, des de la seva creació fa prop d’un any, la ruta rep visitants d’arreu d’Europa.

The Natural Adventure és un dels principals agents europeus especialitzats en turisme actiu, organització de viatges d’aventura i natura, senderisme autoguiat i ciclisme, que dona visibilitat a propostes de vacances a peu o en bicicleta econòmicament accessibles per a persones que volen aprofundir en la natura i riquesa local. Això és possible perquè tenen professionals situats a les diferents destinacions, que promouen un turisme responsable.

Història, cultura i esport

La ruta ressegueix de forma circular la xarxa de senders històrics que van dibuixar sobre el territori els Indiketes, els habitants ibers que ocupaven la zona de l’Empordà durant l’època preromana, abans de l’entrada de les tropes romanes a través del port emporità l’any 218 aC.

Està estructurada en 22 etapes d’entre 20 i 30 km cadascuna i diferents graus de dificultat i desnivell acumulat, i està pensada per seguir-la en un format autoguiat, amb el suport, materials i informació d’interès facilitats a la pàgina web del projecte (www.rutadelsindiketes.com), i mitjançant la descàrrega del track del recorregut en format GPX pels GPS, que permet visualitzar i seguir la ruta de forma autònoma.

"Es tracta d’una proposta turística sostenible i responsable amb l’entorn, que pretén retre homenatge i contribuir a la conservació de l’herència històrica que va deixar el poble iber a la zona de l’Empordà", manifesten els organitzadors.

L’itinerari passa per diferents punts d’interès cultural i històric, com ara monuments megalítics, edificacions com monestirs, necròpolis, ermites i esglésies romàniques i preromàniques, runes dels antics poblats i ciutats gregues i romanes, entre d’altres.

Un dels trams de la Ruta dels Indiketes. / Ruta dels Indiketes

Enfortir el turisme local

També, es consolida com una ruta que vol enfortir l’oferta de turisme actiu local, promovent la pràctica de l’activitat física, i un estil de vida saludable i dinàmic. Per això, és una proposta des de la vessant del senderisme, excursionisme i ciclisme (BTT o bicicletes de carretera), ja que es pot adaptar a qualsevol disciplina, gràcies a les característiques i naturalesa dels mateixos senders. La ruta és adaptable, ja que es pot començar des de qualsevol lloc, en qualsevol moment de l’any, i es pot realitzar per etapes.

Al llarg de les 22 etapes, hi ha zones planeres i menys abruptes, aptes per a famílies amb nens, gent gran i persones amb mobilitat reduïda o capacitats especials, sempre tenint en compte les condicions i la preparació física de cadascú.

Segellar la credencial “Indiketa"

El recorregut, impulsat de forma altruista pels empordanesos Josep Montalat i Mercè López que van inspirar-se en el Camí de Sant Jaume, transcorre per terrenys molt diversos, com ara la pintoresca Costa Brava o les contrades dels Pirineus. Montalat i López plategen la possibilitat d’explorar més opcions en un futur. “Estem valorant una nova modalitat perquè els visitants puguin fer tot del recorregut a cavall, amb l’objectiu de donar un punt més distès a la ruta, en alguns trams es passaria per llocs alternatius al traçat senderista ja que el terreny no ho permet”, explica Montalat.

Per poder aconseguir el diploma que assegura que s’ha realitzat la totalitat de la ruta -100 quilòmetres si es fa a peu i 200, amb bicicleta-, els visitants han de sol·licitar la credencial “Indiketa”, a través de la web de la iniciativa, a l’agència de viatges Tourist Club 65 de Figueres o a la botiga de bicicletes Gran Fondo de Palafrugell.

Per poder segellar el passaport, els interessats s’han d’adreçar als restaurants, botigues o allotjaments que trobin al llarg del recorregut, i demanar-ho proactivament als responsables dels establiments.

Montalat destaca que actualment hi ha un inconvenient a la ruta: “En algunes poblacions, els participants tenen dificultats per aconseguir el segell d’un negoci, que certifiqui que han passat per aquella zona, el principal motiu és que encara hi ha molts establiments que no coneixen el nostre projecte i volem transmetre’ls el missatge que és una forma d’ajudar-nos i contribuir a mantenir viu aquest llegat Indiketa, amb un simple segell que corrobori que aquella persona ha fet pas per allà és suficient”. Es tracta d’un tampó simbòlic, que només acredita el pas d’aquella persona per la zona, i que en cap cas compromet els establiments amb l’organització de la ruta.