Sis denúncies de la Guàrdia Urbana de Figueres en un dispositiu policial al carrer Doctor Ferran

La Guàrdia Urbana de Figueres va portar a terme divendres un dispositiu policial en un carrer que va acabar amb set denuncies i dues actes administratives. L'actuació va incloure la inspecció a un bar conflictiu del mateix carrer.

Els agents van portar a terme el dispositiu al carrer Doctor Ferran, una zona al sector oest, a tocar el parc Bosc, al barri Juncària Parc Bosc.

En el dispositiu de la Guàrdia Urbana hi van participar també agents dels Mossos d'Esquadra.

Durant l'actuació es van interposar sis denúncies per tinença i consum de drogues, una per alteració de l'ordre públic i dues actes administratives.