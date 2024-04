Macrocontrol dels Mossos a Garrigàs

Els Mossos d'Esquadra van interposar dissabte 59 denúncies per excés de velocitat durant un macrocontrol a més de 5.000 vehicles que s'ha fet a l'àrea de servei de l'AP-7 a Garrigàs (Alt Empordà). A més, la policia va detenir un home a qui li constava un requeriment judicial i va denunciar una altra persona per portar una arma blanca al cotxe. En total, durant aquest control de trànsit integral, centrat a reduir la sinistralitat, els Mossos van controlar 5.029 vehicles. A més de denunciar tots aquells que premien massa l'accelerador i se saltaven el límit de 20 km/h, la policia també va inspeccionar tretze camions -entre d'altres, per assegurar-se que els conductors respectaven el temps de descans- i va fer 22 proves d'alcohol i drogues.