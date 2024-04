Crema la cuina d'una casa d'Empuriabrava

Incendi d'habitatge aquest dilluns a Empuriabrava.

Els Bombers s'han hagut de mobilitzar cap a un quart de dues de la tarda amb sis dotacions fins a una casa del sector de port Rhodes d'Empuriabrava per un incendi.

En arribar han trobat que el foc estava centrat a la planta baixa. Han començat atacant des de l'exterior per baixar la intensitat de les flames i un cop a dins, han confirmat que només afectava la cuina ubicada a la planta baixa.

Aquesta casa en tenia d'adossades al costat, però segons el cos d'emergències, no han patit afectacions pel foc.

Cap a dos quarts ja han donat el foc de cuina per controlat i un cop extingit -quan falten 8 minuts per les dues de la tarda- han començat a ventilar tot l'habitatge. També l'han revisat per descartar que hi haguessin més danys a la planta baixa.

Sortosament, no s'han hagut de lamentar ferits. A la zona també s'hi han desplaçat la Policia Local de Castelló d'Empúries i el SEM.