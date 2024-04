Els promotors de Chic Roses diuen que han estat víctimes d'un sabotatge

Els propietaris del Chic de Roses que els Mossos van precintar per deficiències asseguren que van ser víctimes d'un "sabotatge" que no havien estat detectades pels enginyers i inspectors encarregats de la revisió prèvia. Davant els compromisos assumits amb la reobertura amb una festa inaugural es van decidir reparar.

La discoteca té previst obrir les portes al públic el proper 20 d'abril "amb tota la documentació i instal·lacions en regla".

Racha Boutriq i Thomas Spieker han fet públic un comunicat on asseguren que les deficiències detectades pels Mossos "un evident sabotatge d'aquestes instal·lacions, que no havien estat detectades pels enginyers i inspectors encarregats de l'ECA (una mena d'ITV per a locals públics), que s'havia efectuat en dates recents".

Els promotors de la històrica discoteca de Roses asseguren que, abans de la festa de dijous, van "reparar els desperfectes de manera provisional i segura".

Exposen que el dijous es van presentar els Mossos per comprovar una sèrie de mesures de seguretat que havien estat denunciades com a defectuoses, per part de dues persones.

Les deficiències principals eren la manca de pressió d'aigua a les mànegues d'extinció d'incendis i el mal funcionament del grup electrogen. "Lògicament, totes dues circumstàncies són motiu suficient per no exposar el públic a un risc inassumible", diuen, i "en conseqüència, els Mossos van comunicar-nos la necessitat de suspendre l'activitat fins a la seva reparació".

Va ser llavors, exposen en el comunicat, "en comprovar les causes, vam detectar un evident sabotatge d'aquestes instal·lacions, que no havien estat detectades" prèviament per qui va fer la inspecció.

"Davant els compromisos que Chic havia assumit amb tots els convidats a la seva reinauguració, vam decidir reparar els desperfectes de forma provisional i segura", asseguren. Manifesten que contràriament al que es va fer públic des de diferents xarxes, l'esdeveniment no tenia cap ànim de lucre. "I naturalment no volíem privar als assistents de la participació sorpresa dels propers representants d'Espanya al Festival d'Eurovisió 2024", manifesten.

L'endemà, el divendres, els Mossos els van informar que revisarien el funcionament de les instal·lacions de seguretat per aixecar les restriccions. Finalment, se'ls va informar que a les quatre precintarien el local i els responsables van decidir fer públic un comunicat emplaçant l'obertura oficial al públic una setmana més tard.

Lamenten el ressò mediàtic que ha tingut i les declaracions fetes per part de la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Simarro.

"Unes declaracions que considerem lamentablement incendiàries. Explicava tots els defectes detectats, incorrent no només en un flagrant trencament de la confidencialitat de les informacions de les quals disposava, sinó també creant un estat l'alarma general tot qüestionant la nostra capacitat per vetllar per la seguretat dels nostres clients", sostenen Racha Boutriq i Thomas Spieker que consideren que Simarro està "incapacitada per exercir les responsabilitats que li pertoquen, la desqualifiquen per continuar en el càrrec".

Consideren que han comportat alarma en una població que fa temps que demanava noves opcions d'activitat nocturna.