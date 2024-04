Renfe treu a la venda els bitllets del 'Tren de la Memòria Democràtica de Portbou'

Renfe ha posat a la venda els bitllets del 'Tren de la Memòria Democràtica de Portbou'. Després que s'anunciés l'acord a Fitur al gener, el comboi circularà per primera vegada el 18 de maig, amb sortida a l'estació de França de Barcelona a les 7.55 hores i arribada a la mateixa estació a les 20.16. Els tiquets tindran un preu de 55 euros, 20 per als menors de 14 anys i seran gratuïts per als més petits de 4 anys. El preu inclou el viatge i una visita guiada teatralitzada pels indrets que van jugar un paper més rellevant en un dels episodis més destacats de la Guerra Civil. També inclou la visita al Memorial Democràtic, al Coll de Belitres, que homenatge els exiliats; i al Memorial Passatge, una obra que recorda el filòsof Walter Benjamin.

Els bitllets es poden adquirir a través del web de Renfe, les taquilles de les estacions, per venda telefònica, agencies virtuals o presencials.