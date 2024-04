El Centre de Fauna dels Aiguamolls allibera un aligot

El Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà va celebrar diumenge passat una jornada de sensibilització que va culminar amb l’alliberament d’un aligot comú (Buteo buteo) que havia estat recuperat després de patir lesions a causa d’un atropellament als voltants de Figueres. Aquest cas exemplifica una de les causes més comunes dels ingressos al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà i la importància del treball de recuperació i conservació de la fauna al centre.

Entre els assistents a l’activitat, una trentena de persones, hi havia principalment famílies amb nens, així com alguns joves aspirants a fer voluntariat al Centre que van tenir l’oportunitat de conèixer les instal·lacions abans d’adquirir el compromís definitiu amb l’APNAE i amb el CFAE per participar en la propera campanya d’estiu.