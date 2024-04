Tanquen la zona d'atraccions de les Fires de Figueres per la tramuntana

La Guàrdia Urbana de Figueres ha tancat la zona d'atraccions de les Fires i Festes de la Santa Creu al Recinte Firal pel fort vent que bufa. La decisió s'ha pres per garantir la seguretat a la zona on s'han registrat ràfegues de fins a 75 km/hora. A més, els firaires han posat els seus camions a tocar de les atraccions com a mur de contenció per protegir-les del vent. El parc d'atraccions va obrir portes aquest dissabte.