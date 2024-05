Endesa nega les acusacions de l'Ajuntament de Portbou i diu que sí que els van atendre

Endesa nega les acusacions de l'Ajuntament de Portbou i diu que sí que van atendre l'alcalde, Gael Rodríguez, arran del tall elèctric programat aquest dijous al municipi. La companyia diu que els treballs de manteniment es van comunicar com és habitual una setmana abans i via cartells informatius. En aquest sentit, diuen que ningú va demanar un canvi i que, per tant, els treballs es van executar. També argumenten que estava previst que comencessin a les 8 i no a les 9 com diu l'alcalde i que es van allargar més d'una hora per la forta Tramuntana que bufava, retardant el restabliment del servei.

A més, asseguren que els ajuntaments compten amb un telèfon d'atenció personalitzada, que Rodríguez hi va contactar aquest dimecres mateix i que se'l va atendre.

L'Ajuntament ha anunciat via comunicat que deixarà de pagar les factures a la companyia fins que hi hagi una reunió presencial i els donin explicacions sobre els fets. Sobre això, diuen que no van poder parlar amb cap responsable sobre el tall per poder demanar un canvi. La companyia argumenta, per contra, que aquesta informació se li ha facilitat i que el tall estava autoritzat.