L'alcalde de Figueres anuncia un reforç policial a Vilatenim contra l'onada de robatoris

"Des de fa dues setmanes no dormim tranquils, tenim por i volem mesures urgents per a evitar que el problema continuï". Així de contundents es mostren els veïns de Vilatenim quan parlen de l’onada de robatoris que s’està produint a l’antic poble que Figueres es va annexionar el 1975. En els darrers dies hi han tingut lloc, com a mínim, una desena d’assalts en els patis i cases, on els lladres s’han emportat bicicletes, eines diverses i altres materials que els veïns troben a faltar.

Els fets han estat denunciats als Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana també en té coneixement, segons les fonts consultades. L’alcaldessa de barri, Mireia Sala, reconeixia aquest dissabte que "la situació és molt preocupant" i que la gent de Vilatenim espera que els cossos policials aturin i detinguin els autors d’aquests fets delictius.

Accions de protesta

"Patim el problema, dia sí i dia també, entren als patis i jardins i s’emporten tot el que troben. Hem posat nombroses denúncies i no ens en sortim", diuen els afectats d’un nucli que manté els lligams de proximitat de tota la vida. El col·lectiu veïnal no descarta emprendre accions de protesta o d’autoprotecció "si els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana no aturen els assalts en sec".