Tanca el bar de Figueres multat amb 10.001 euros per "vetar" l'entrada a les dones

El bar de Figueres a qui l'Ajuntament va multar amb 10.001 euros per "vetar" l'entrada a dones ha tancat. Fonts municipals detallen que l'establiment, que acumulava altres infraccions menors per irregularitats administratives, ha abaixat la persiana després de rebre la multa. La Guàrdia Urbana va descobrir la infracció durant una inspecció al local, que havia rebut diverses queixes veïnals. Els agents van descobrir que havia tret el cartell al bany de dones i que l'utilitzava de magatzem. Aleshores, els responsables de l'establiment es van justificar l'actuació dient que no hi podien entrar. La policia va incoar un expedient per una infracció molt greu de discriminació per raó de sexe.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, remarca que "com a societat i com a ciutat", no es pot permetre que "no es respectin els drets i les llibertats de les dones" i que "tenir una cultura o costums diferents no justifica en absolut trepitjar o menystenir" aquests drets.

"Volem una ciutat que avanci en la cohesió i el progrés social, i això passa imprescindiblement per entendre i respectar els nostres valors i les nostres lleis", afegeix.

Fonts municipals apunten que està previst que en el seu lloc s'hi obri una escola d'idiomes.