Els ecologistes es mobilitzen a Cadaqués contra el trasllat del camp de futbol de Sa Guarda a Portlligat

Membres de SOS Costa Brava, IAEDEN Salvem l'Empordà i els Amics de la Natura de Cadaqués s'han reunit a Cadaqués (Alt Empordà) en oposició al trasllat de l'equipament del camp de futbol municipal de Sa Guarda a la zona de Portlligat. Amb una marxa des del poble fins on està previst que es traslladi l'equipament, han defensat la necessitat d'aprofitar les infraestructures existents i aturar la requalificació dels terrenys per aixecar-hi més de quaranta apartaments. "Ens oposem a aquest projecte gens sostenible i demanem que l'Ajuntament suspengui immediatament la tramitació i proposi una consulta popular en un assumpte tan important que afectarà el futur de les pròximes generacions", han demanat durant la lectura del manifest.

Els ecologistes defensen que la ubicació de l'actual camp de futbol de Cadaqués és "més propera i integrada al nucli, de manera que és també més accessible". Per això, insisteixen a dir que "cal mantenir-lo on és ara, qualificant-lo, definitivament, com a equipament esportiu i preveient una actuació urbanística aïllada d'expropiació, compensació o compra per assegurar l'adquisició pública dels terrenys".

El camp de futbol als jutjats

El camp de futbol de Sa Guarda es va construir en uns terrenys privats gràcies a un acord amb l'Ajuntament el 1981, on s'especificava que es faria una permuta a canvi de la cessió de la parcel·la. El conveni no es va acabar complint i els propietaris van dur el cas als jutjats. El 2019, es va emetre una sentència que els donava la raó, i per això s'ha de buscar una nova ubicació. "S'han de retornar els terrenys, tal com admet la sentència judicial", assumeixen els ecologistes, però alerten que "en cap moment, es diu que s'hi poden fer més de 40 apartaments".

Per buscar una solució alternativa al canvi d'ubicació de les instal·lacions, demanen que "es treballi en la redacció del nou POUM i no fer més modificacions puntuals". Els ecologistes insisteixen a dir que "cal avançar cap a un model de deconstrucció i d'aprofitament de les infraestructures actuals". "Considerem una opció molt desproporcionada requalificar els terrenys per a fer-hi blocs d'apartaments i gens sostenible desplaçar-lo a Portlligat", critiquen.

600 signatures en contra

Durant la lectura del manifest aquest dissabte al matí han recordat les més de 600 signatures en contra del projecte que han pogut recollir i han exigit "la suspensió immediata" de la tramitació. "La modificació puntual amb canvis rellevants en sòl urbà i en sòl urbanitzable és del tot improcedent", denuncien, i recorden que "tota la zona del voltant de la Riera de Portlligat està protegida culturalment i paisatgísticament per l'entorn de protecció de la Casa Dalí i per la Conselleria de Sostenibilitat i Medi Ambient, pel seu gran valor mediambiental i també per la limitació amb el parc natural de Cap de Creus".

A més, afirmen que "tots els elements constructius suposarien un impacte negatiu cap a la biodiversitat referent a l'hàbitat d'interès comunitari recollit per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea". I sostenen que afectarien les parets de pedra seca, un patrimoni cultural recentment reconegut per la UNESCO i protegit pel Catàleg del Paisatge.

En relació amb l'avaluació ambiental estan convençuts que "tindrà un impacte ambiental molt negatiu i totalment insostenible". "No s'ajusta a la norma, per haver de seguir-se la tramitació ordinària i el POUM havia de ser objecte d'avaluació estratègica. En la seva absència, les modificacions puntuals, amb incidència territorial com és el camp de futbol, han de ser sotmeses a una avaluació ambiental i no pot ser simplificada", asseguren.

Per últim, insisteixen a dir que "el Pla Director de revisió dels sòls no sostenibles del litoral exigeix estudiar acuradament el seu paisatge, però en aquest projecte ni tan sols hi fan l'adaptació". A més, alerten que "el nou equipament s'emplaça en una zona inundable i de molt de vent que suposa un perill" i que "cal avaluar si l'abastament d'aigua és viable, en situació de sequera i sense cap informe de l'ACA".