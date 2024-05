El nou centre recerca de l’hospital de Figueres engega 60 projectes

Durant l’any passat, l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE) va atendre sol·licituds per a 60 projectes diferents de 24 serveis. Medicina Interna, Geriatria i l’ABS l'Escala van ser els principals consultors. L’assessorament inclou la petició inicial que es va fer per part de diferents persones treballadores i que han representat un total de 111 reunions. Aquestes dades apareixen en la primera memòria d’activitat que ha elaborat l’Institut de Recerca Glòria Compte, després de la seva inauguració el 2 de desembre de 2022.

D’aquests processos d’assessorament i suport es van consolidar diferents projectes i comunicacions a congressos. La comissió de recerca, l’òrgan que valora la qualitat de la recerca, va analitzar l’any passat 31 treballs de recerca, 15 projectes multicèntrics elaborats per promotors externs i 16 d’elaboració interna. D’aquests projectes, la majoria han estat liderats per dones (69%). El 47% han estat de professionals mèdics i un 30%, d’Infermeria. També s’han avaluat projectes de professionals no assistencials, com ara Laboratori o Farmàcia. En l’activitat de recerca, s’inclou també el llistat de presentacions a congressos i d’articles publicats en revistes especialitzades, així com el conjunt de material publicat al portal Scentia, el repositori de recerca científica creat pel Departament de Salut.

Tanmateix, també incorpora un apartat específic dedicat al Pol de Salut i Social i INDIKA, que és part de la recerca pròpia de l’equip de l’Institut sobre la comarca.