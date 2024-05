Dos ferits lleus i dos il·lesos en un accident amb tres vehicles implicats a l'N-260 al seu pas per Navata

Dues persones han resultat ferides lleus i dues més han sortit il·leses d'un accident al quilòmetre 49 de l'N-260 al seu pas per Navata (Alt Empordà). Segons informa el Servei Català de Trànsit, la col·lisió entre dos automòbils i una furgoneta s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les cinc de la tarda. Els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració per alliberar persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles a conseqüència del xoc.