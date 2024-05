El Govern de Figueres demana als ciutadans l'opinió sobre l'estat de la ciutat

El Govern de Figueres demana l'opinió a la ciutadania sobre el primer any de mandat i sobre l'estat de la ciutat.

Els veïns poden votar fins al 14 de juny. Està oberta als majors de 16 anys que estiguin empadronats a la ciutat.

L’enquesta s’ha obert dins la nova aplicació de ciutat "Figueres 360”, que aglutinarà totes les aplicacions i serveis municipals

L'enquesta, 100% anònima, consta de 27 preguntes relatives a la valoració del govern, l’estat de la ciutat, l’opinió sobre projectes estratègics, qualitat de l’espai públic, equipaments, serveis públics, seguretat, incivisme, oferta cultural, accés a l'habitatge, ofertes laborals i oci per joves, entre d’altres.

Els resultats es faran públics durant l'acte de presentació del primer any de mandat i presentació del Pla d'Acció Municipal fins al 2027, que tindrà lloc dilluns 17 de juny, a les 20 h, a l'Auditori dels Caputxins.

Per poder participar, cal descarregar-se abans la nova aplicació de ciutat “Figueres 360”, disponible a totes les plataformes, que es convertirà en l'app principal de la ciutat absorbint totes les aplicacions i serveis municipals existents, com l’aplicació d'incidències “Figueres Millora”, recollida de voluminosos, agenda, aparcament, recàrrega de vehicles elèctrics, reserva d'espais municipals, compra d'entrades, inscripció a activitats i cursos, cita prèvia i moltes altres gestions.

L’objectiu del govern és que al llarg d’aquest any es faci efectiu el traspàs, perquè la ciutadania tingui en una sola aplicació tots els serveis que necessita de la ciutat i de l’Ajuntament, i també pugui rebre alertes i informació rellevant.

Millorar la comunicació

El regidor de Transparència i Noves Tecnologies, Albert Alemany, destaca que aquest projecte és una de les línies de treball principals, juntament amb l’àrea de Comunicació, per millorar la relació i la comunicació bidireccional entre els figuerencs i l’Ajuntament, simplificar les gestions, apropar l’administració al ciutadà i posar al dia l’Ajuntament.

L’alcalde de Figueres, valora aquesta iniciativa que pretén que no només sigui el govern que faci un balanç del primer any de mandat, sinó que els veïns i veïnes de la ciutat tinguin l'opció de dir-hi també la seva “ens ha de permetre escoltar i saber la valoració que en fa la ciutadania de l’estat de la ciutat, dels projectes i del govern, i fer-ho obertament i públicament per poder valorar així l'opinió dels figuerencs i les figuerenques.”