Inspeccionen 11 locals dels Arcs d'Empuriabrava i aixequen 13 actes per infraccions

La Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Local de Castelló d'Empúries van dur a terme el dissabte inspeccions en establiments la zona dels Arcs d’Empuriabrava i van aixecar 13 actes per infraccions.

El dispositiu es va fer durant la matinada del 25 de maig, entre les 12 de la nit i les cinc de la matinada hores i hi van participar efectius d’aquesta unitat i agents de la Policia Local amb el suport de la unitat de Seguretat Ciutadana de Roses.

Concretament, els dos cossos policials, van inspeccionar un total d’11 establiments, dels quals, cinc tenien concedida llicència recreativa de bar-musical i discoteca-sala de festes i els sis restants disposaven de llicència de restauració.

De les inspeccions fetes als establiments d’oci nocturn, els agents van detectar diverses infraccions entre les quals destaquen les referents a les sortides d’emergència, segons informen els Mossos. Per exemple, van trobar-se que en una discoteca tenien la sortida d’emergència obstaculitzada amb una reixa tancada amb clau i en una altra la porta s’obria en direcció contrària al sentit de l’evacuació.

En relació amb les inspeccions fetes als establiments de restauració van constatar que tots sis incomplien l’activitat recollida a la llicència concedida, ja que realment l’activitat duta a terme era la de bar musical.

D'altra banda, també van detectar altres incompliments a la normativa com en un d’ells on hi havia un excés d’aforament i altres infraccions consistents en la ubicació de l’extintor fora de l’abast dels usuaris; manca de fulls de reclamació que han d’estar a disposició dels clients; no disposar controlador d’accés; necessari i obligatori per l’aforament del local. Els agents també van controlar l’espai exterior ocupat sense autorització per part d’alguns establiments de la zona.

La policia va aixecar un total de 13 actes de les infraccions detectades i en va donar tràmit al Servei Territorial de Jocs i Espectacles de la Generalitat de Catalunya.