Queixes per la brutícia a Cadaqués: "La deixadesa municipal ha provocat un estat deplorable"

Les queixes habituals sobre la manca de neteja de Cadaqués s’han intensificat a la població davant la temporada d’estiu, quan es quadruplica el nombre d’habitants. Ja fa set anys que el grup de cooperació Cuidem Cadaqués organitza sortides per recollir tota mena de deixalles i residus tant en platges com en muntanyes de l’entorn i consideren que, Cadaqués i cap de Creus tenen un problema que han de solucionar amb urgència. "La situació s’ha tornat insostenible en l’àmbit mediambiental a causa de la mala gestió de l’Ajuntament i de l’empresa de neteja Urbacer que manté el servei sota mínims des de 2011", manifesta una de les fundadores de l'agrupació Yasmin Garcia. "La deixadesa municipal ha donat com a resultat un estat deplorable als carrers i entorns naturals", afegeixen. Segons expliquen des de l’agrupació "l’Ajuntament en tots aquests anys no ha obert cap expedient sancionador".

La mala praxi ha continuat fins al dia d’avui i és un problema que va cada cop a més, diuen. "Ningú hi posa fre, l’any passat, fins i tot hi havia rates al centre del poble, la qual cosa ja és un problema de salubritat. El resultat dels serveis mínims ha donat com a resultat també la presència de senglars que trenquen totes les bosses per buscar menjar". Des del grup també parlen dels abocadors naturals on han d’actuar: "Les muntanyes es fan servir com a deixalleria de moltes empreses que hi aboquen les runes".

Des de l’Ajuntament de Cadaqués s’estan fent passos per revertir la situació i està previst que una nova empresa assumeixi el servei de neteja durant el mes de juny. Mentrestant Cuidem Cadaqués ha engegat una campanya per combatre l’incivisme a la localitat, en col·laboració amb el consistori per pal·liar la situació amb multes des dels 750 fins als 3.000 euros per sancionar accions com malmetre el mobiliari urbà, agafar pedres de les platges, deixar rastres de gossos al carrer o llençar burilles a la natura.

Deixalles al carrer, a Cadaqués. / Empordà.info

L’entitat s’apunta que "se’ns presenta una temporada un xic complicada perquè la localitat fa molts anys que està afectada per la manca d’un bon servei a l’espera que es faci el traspàs a la nova empresa". Segons explica el regidor de Serveis i Neteja viària, Ferran Granados, "es farà de forma gradual". En aquest context, el grup encara contempla la possibilitat d’organitzar una manifestació per a denunciar la situació i pressionar perquè es produeixin els canvis esperats des de l’Ajuntament.

Cuidem Cadaqués es reuneix cada primer diumenge de mes per fer treballs de neteja. Ha fet tasques com ara la retirada al moll abandonat a cala Sa Sabolla, fa anys, al camí a l’escola verda de Cadaqués és el quart cop que hi van: "Sabem de veïns que, de forma altruista, hi van, però l’Ajuntament no ho neteja i simplement, allà seria, com hem proposat moltes vegades, posar una fusta que rodeja els contenidors".

Des de l’agrupació afirmen que "les associacions surten quan els òrgans competents no fan les coses bé. Està molt bé un reforç, però el que no pot ser és que en moltes zones com platges i muntanyes només es netegin gràcies a la nostra tasca". Per Garcia "si es treballa de forma conjunta i s’estima l’entorn, tot surt bé".