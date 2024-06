Jutjat un acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Vilajuïga

L'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Vilajuïga el 2022. Les acusacions li demanen 13 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a un menor de 16 anys. La víctima no ha acudit al judici i la sala ha reproduït la declaració que va fer tres dies després dels fets. En el moment dels fets, estava en un procés de transició al gènere femení.

Segons el seu relat, la tarda del 29 de juny de 2022 va anar als voltants de l'Ajuntament perquè havia quedat amb uns amics i els estava esperant. En aquell moment, l'acusat, a qui no coneixia, se li va acostar i li va preguntar quins horaris tenia el Centre d'Atenció Primària, que està situat just al costat. Durant la conversa, l'home va estirar-li el braç i el va dur en un dels bancs que hi ha sota els arcs que hi ha a l'ajuntament. Llavors, va fer-li tocaments i va agredir-la.

La víctima va aconseguir escapar-se, i va explicar-ho als seus pares d'acollida. Com que va veure que l'home s'havia assegut a la terrassa d'un bar, van anar a trobar-lo per demanar-li explicacions. Segons han explicat els seus tutors, l'home va negar-ho tot i va referir que "ningú havia vist res". Els Mossos d'Esquadra van detenir-lo a lloc.

El processat ha indicat que ell havia vingut a Vilajuïga a buscar documentació al CAP, i que en aquell moment estava assegut i la víctima se li va acostar i va començar-li a parlar. Ell ha dit que no entén el castellà i que no va entendre res del que li deia. La conversa hauria durat entre deu i mitja hora, segons ha dit, i en acabat la menor va anar-se'n i ell va anar en un bar. Al cap d'uns deu minuts la família de la víctima va abordar-lo al local, i ha insistit que no va entendre què li deien. Davant les preguntes del fiscal, ha indicat que va arribar a Espanya el 2008 i que només entén algunes paraules tècniques relacionades amb la feina.

Els tutors de la víctima han explicat que van acollir-la quan tenia cinc anys, i que el dia dels fets va ser el primer que havia començat el procés per vestir-se de nena al municipi.

Els psicòlegs de l'equip tècnic que van valorar la víctima no van trobar cap símptoma de suggestió ni fabulació en el seu relat. La menor pateix un retard maduratiu pel qual té una aparença i actitud més infantil del que li pertocaria per l'edat, i té diagnosticat un 65% de discapacitat.