Unes obres provoquen una fuita de gas a Figueres

Unes obres han provocat aquest matí una fuita de gas a Figueres.

Una empresa de telefonia estava fent uns treballs a la cruïlla del carrer Avinyonet amb ronda del Parc i per accident, els operaris han trencat una canonada.

Això ha succeït cap a les deu del matí d'aquest dilluns al barri Juncària Parc Bosc i els Bombers s'han activat amb una dotació a petició de la Guàrdia Urbana de Figueres.

Aquesta fuita exterior ha obligat a tallar la circulació de vehicles i de vianants a diversos carrers del barri: al Passeig Nou, ronda del Parc i primer tram del carrer Avinyonet, indiquen des de l'ajuntament.

Per part dels Bombers asseguren que també s'ha hagut de tallar la sortida d'un garatge pròxim a la fuita i que el succés ha quedat en mans dels operaris de l'empresa de subministrament del gas. Aquests treballen per donar per finalitzada la fuita i reparar-la mentre que els Bombers s'han quedat a la zona a donar-los suport.