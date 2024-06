L'Ecomuseu Farinera recupera el passat de fleques i pastisseries de Castelló

L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'empúries ha recuperat la llarga tradició de fleques i pastisseries al municipi. La inauguració de l'exposició "Barres i rocs. Fleques i pastisseries de Castelló d'Empúries" clourà diumenge la fira "Del camp a la taula. Festa de la sega". A través de testimonis, objectes i fotografies es farà un breu recorregut per la història d’aquests establiments.

L'exposició fa un recorregut pels canvis que hi ha hagut en el procés d'elaboració de pa i pastissos, des de pastar el pa a casa i portar-lo a coure als forns, fent marques personals perquè cada casa reconeguei el seu, fins al pas de les drogueries a les pastisseries modernes, amb especialitats pròpies.

La primera especialitat dolça de Castelló van ser els "rocs" de la Confiteria La Palma que estaven fets de merenga cuita. La resta de pastisseries, expliquen des del Muesu, van anar creant cadascuna una especialitat: himàlaies i empordaneses de can Mallol, aiguamoixos de can Ripoll, tecles de santa Maria, bruels i bitons de can Surroca, els rocs i els miracles de sant Agustí de can Puig, entre altres.

El negoci de fer pa i pastissos era generalment familiar. Alguns dels flequers que es van establir a Castelló d’Empúries venien de pobles del voltant i en van sorgir algunes de les nissagues de flequers i pastissers de la vila. El fet que hi hagués una farinera a la mateixa vila afavoria que els flequers i pastissers accedissin a la matèria primera amb molta facilitat. Per aprendre l’ofici, de ben joves anaven a fer d’aprenent a diverses pastisseries de Figueres, Torroella de Montgrí i fins i tot de Barcelona. Amb el boom del turisme, el model de negoci va canviar. Calia donar resposta a l’augment de la demanda de pa i “baguettes” i els flequers es van associar.

L'exposicio permet veure la llarga tradició de fleques i pastisseries entre els segle XIX i XX a Castelló d’Empúries. Una tradició que, juntament amb l’activitat agrícola al voltant del blat i la producció de la farina, han estat al centre de la fira que anualment organitza l’Ecomuseu Farinera, aquest any sota el nou marc de la Fira Del Camp a la taula, de la que el proper diumenge 16 de juny se’n celebra l’edició d’estiu, la Festa de la Sega.

L'exposició es podrà visitar a la Sala del Blat del museu fins a finals de setembre.La mostra és el fruit d’un procés de recerca en què s’ha estat en els darrers temps i en el que hi ha participat el personal del museu, l’estudiant en pràctiques Marta Duran i en Manel Puig. I en el que s’ha fet una cerca sobre el passat històric d’aquests establiments rescatant-ne memòries personals, fotografies familiars, objectes, embalatges de les especialitats.

Una part important de la recerca es va centrar en entrevistes personals a persones directament vinculades amb la història d’aquests establiments: Mª Antònia March, l’Antonio Martín, Assumpció Caussa, Pilar Malloll, etc.

L'activitat s’ha portat a terme amb el suport de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’Ecomuseu Farinera és un molí fariner situat a tocar la Muga amb una activitat que es remunta a l’època del comtat d’Empúries. Avui és un museu.