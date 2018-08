Un grup d'encaputxats despenja estelades a Verges

Un grup d'encaputxats ha despenjat estelades aquesta matinada a Verges.



Alguns veïns que ho han gravat els ho han recriminat i s'hi han enfrontat.



Per la seva banda, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP) ho denuncia al seu compte de Twitter i assegura que al llarg del dia ho denunciaran als Mossos d'Esquadra.





Aquesta nit, un grup de feixistes amb imatges de Tabàrnia han arribat a #Verges amb la cara tapada (i alguns amb un ganivet d'un pam i mig), i han anat despenjant les estelades fins que se'ls ha plantat cara. Demà presentarem denúncia. pic.twitter.com/K2DHc57xjv — Ignasi Sabater Poch ??? (@ignasisabater) 1 d´agost de 2018

Si veniu del Maresme, almenys feu-ho amb la cara destapada. Quins valents! pic.twitter.com/hWGRvrsZSs — Ignasi Sabater Poch ??? (@ignasisabater) 1 d´agost de 2018

A les imatges es pot veurei amb escala en mà, que intenten despenjar les estelades que Verges té situades al llarg de la carretera.Veïns de Verges s'han vist amençats perEls agents de la comissaria de la Bisbal han identificat tres persones. Als quals se'ls imputat un delictes d'amenaces i un de danys.I és que els fets s'han produït cap a quarts d'una de la matinada i alguns veïns segons han denunciat als Mossos s'han trobat amençats per aquest grup, queAquesta no és la primera vegada que grupsde la via pública.han penjat vídeos sobre com despengen llaços grocs, estelades i pancartes a Girona ciutat i a la Bisbal d'Empordà.Aquest és el vídeo de la Bisbal