El Síndic investiga el nomenament de places a la policia de Sant Feliu

El Síndic de Greuges de Catalunya investiga la queixa de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) sobre els nomenaments de sergent de sotsinspector a la policia local de Sant Feliu de Guíxols. L'òrgan va admetre a tràmit la denúncia del sindicat el divendres passat i va sol·licitar més informació sobre el cas a l'ajuntament del municipi.

Segons va informar ahir l'oficina del defensor de les persones, la investigació acaba de començar i un cop se'n tinguin més detalls es publicarà la resolució. De moment, el síndic ha demanat informació «relativa al perllongament de l'assignació de funcions assimilables» a les places de sergent i sotsinspector. Les resolucions de l'organisme no tenen força legal, però, van recordar ahir, tenen «força moral» i les «institucions les han de tenir en compte».

La queixa va ser presentada pel sindicat CSIF el setembre de 2018 per presumptes irregularitats en l'adjudicació de dues categories a la policia municipal. Després de diverses comunicacions i sol·licituds d'informació amb el sindicat, el síndic de Catalunya va decidir acceptar la queixa i començar la investigació.



El regidor de seguretat ciutadana, Jordi Vilà, va confirmar ahir que l'Ajuntament no ha rebut encara la notificació. «No tinc constància que el Síndic ens hagi sol·licitat informació encara» tot i així, «estem disposats a posar en coneixement la informació que tenim que no és més que la que teníem fa deu anys», va recordar. Vilà també va reconèixer algunes «mancances» a la Policia Local però va destacar la feina feta com per exemple la creació de tres noves places recentment, la compra de noves armilles de policia i la instal·lació de càmeres de seguretat.



Denúncia a la Fiscalia

El mateix sindicat ja va denunciar els fets –per un presumpte delicte de prevaricació en l'adjudicació d'una plaça de sergent– davant de la fiscalia de Girona de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que actualment està investigant el cas. Segons la denúncia, el Tribunal Qualificador li va atorgar el lloc sense complir amb els requisits fixats a les bases del concurs.

Entre les «irregularitats» que van denunciar, hi hauria el fet que l'aspirant que va aconseguir la plaça no només no va acreditar el certificat de nivell B de català sinó que ho va fer amb posterioritat als terminis establerts. A més, segons l'escrit de denúncia, se'l va eximir de fer la prova en català.

Des del sindicat van explicar que no s'han seguit els principis de «mèrit, publicitat, igualtat i capacitat» i que es tracta d'una «designació personal i directa per part del consistori, sense més tràmit, i nul·la de ple dret quan un altre candidat aprovat complia tots els requisits».