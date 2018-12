SOS Costa Brava denuncia la tala de 700 arbres sense permís a Cala Xelida per part d'un promotor

La plataforma ecologista SOS Costa Brava ha denunciat que una promotora ha talat 700 arbres il·legalment a la zona coneguda com a Aigua Xelida de Palafrugell (Baix Empordà). L'entitat exigeix a l'Ajuntament i als Agents Rurals que facin una inspecció de la zona i els insta a aturar el projecte de manera "immediata". Des del consistori ja han respost i, segons ha avançat l'alcalde Josep Pifarrer en declaracions a TV3, el primer dia hàbil els responsables tècnics aniran a la zona per sancionar els promotors. Està previst que en aquest espai del Baix Empordà s'hi aixequin fins a 33 habitatges de luxe, en el què es coneix com a projecte 'Aiguacel' que els ecologistes ja han qualificat com un "atemptat contra el paisatge".

Es dona el cas que el projecte 'Aiguacel' s'està tramitant i, per tant, encara no està clar que s'acabi concedint, un fet que a criteri dels ecologistes i de Pifarrer, evidencia que la tala de 700 arbres és il·legal. A més, SOS Costa Brava explica que tot plegat s'ha començat a fer en plenes vacances de Nadal, i amb un vigilant de seguretat que estava custodiant la zona on les màquines han començat a fer la tala.

En total el terreny afectat és d'unes 30 hectàrees de bosc mediterrani situat a primera línia de mar. Ara els ecologistes reclamen que es torni a reforestar la zona, però amb les garanties que els arbres que s'hi plantaran podran créixer i estaran protegits de noves promocions immobiliàries.