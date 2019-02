El ple de Torroella dona suport al portaveu de la CUP citat a declarar a la Guàrdia Civil

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí dona ple suport al portaveu de la CUP al municipi, Robert Huertas, que la Guàrdia Civil ha citat a declarar pel boicot de l'acte de Ciutadans. En el plenari d'aquest dijous 7 de febrer l'alcalde, Josep Maria Rufí, llegirà una declaració institucional de suport.

En el text, el govern local assegura que Robert Huertas "sempre ha mostrat un comportament exemplar" en les relacions amb totes les formacions polítiques a l'Ajuntament. En paral·lel a la declaració institucional, els tres grups polítics de l'equip de govern municipal (ERC-Junts, UPM i LEST) han anunciat que acompanyaran a Huertas en la citació a la caserna de la Guàrdia Civil d'aquest dilluns 11 de febrer.

En el text que es portarà demà a votació en el plenari també s'afirma que el consistori "no té constància de cap actuació o fet que justifiqui la citació" de Huertas i mostra "el total rebuig de l'Ajuntament a tota la judicialització de la política". També demana que hi hagi una "política municipal basada en el respecte, diàleg i pacte tal com sempre s'ha produït al municipi de Torroella de Montgrí".

Segons la citació que ha rebut Robert Huertas, la Guàrdia Civil el considera responsable d'un presumpte delicte d'amenaces que es va produir el dissabte 26 de gener. Aquest dia, Ciutadans havia organitzat un acte polític a la plaça de Quintana i Combis a Torroella de Montgrí.

Davant d'això, els membres de la Forja-Baix Empordà van convocar una concentració a la plaça U d'octubre del mateix municipi. Al final, els manifestants van desplaçar-se fins al punt on Ciutadans feia l'acte polític.

Després de moments de tensió, l'arribada del portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va fer que les protestes augmentessin de to i alguns dels concentrats van increpar als membres de la formació taronja. A més, el portaveu de la formació a comarques gironines, Sergio Atalaya, va rebre l'impacte d'una llauna que li va provocar una feria al nas.