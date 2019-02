Torroella dona suport institucional al portaveu de la CUP

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí dona suport institucional al portaveu de la CUP al municipi, Robert Huertas, amb una declaració que llegirà l'alcalde, Josep Maria Rufí, al ple d'avui a les vuit del vespre. Huertas ha estat citat a declarar per la Guàrdia Civil el dilluns a les 10 del matí a la caserna de l'Estartit. El motiu de la citació és una denúncia que va interposar un simpatitzant de Ciutadans contra el regidor per «amenaces» que hauria rebut en l'acte que va organitzar el partit el 26 de gener i que va acabar generant una concentració de rebuig al mateix.

L'acte de Ciutadans es va intentar celebrar sense el permís de l'Ajuntament amb la presència del diputat del partit, Carlos Carrizosa, i al final es va acabar suspenent per l'oposició veïnal. En aquest sentit, un regidor de Ciutadans de Blanes que estava a l'acte va patir una agressió al nas amb el llançament d'una llauna i hi va haver diversos enfrontaments verbals entre una vintena de simpatitzants de Ciutadans i una seixantena de persones que s'hi van concentrar en contra. A més, un altre simpatitzant va denunciar el regidor i portaveu de la CUP per presumptes amenaces.

«De totes les persones que hi havia allà m'han escollit a mi», va apuntar ahir Robert Huertas, que assegura que no coneix la persona que l'ha denunciat: «La denúncia em va agafar per sorpresa, però suposo que el fet que em triïn a mi no és aleatori».



Acte de Ciutadans

En el text institucional, l'Ajuntament assegura que Robert Huertas sempre ha «mostrat un comportament exemplar» en les relacions amb totes les formacions polítiques del consistori. En un comunicat emès dimarts, la formació local de la CUP va alertar que això forma part «d'una manera de procedir de Ciutadans» que ara ha afectat Torroella, on el partit de Ciutadans no té representació. Segons el comunicat, hi ha una campanya de «descrèdit a l'esquerra independentista» basada en «injúries i falses acusacions». L'objectiu, apunten, és el de fer més llarga la llista de regidors independentistes denunciats per contribuir a crear un fals discurs. «Venir al poble de Dolors Bassa la setmana abans del judici» i interposar «denúncies falses» és una provocació, va dir Huertas.