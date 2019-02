Palamós celebra els 120 anys del centre cultural La Gorga

Amb motiu de l'aniversari dels 120 anys del centre cultural La Gorga, l'Ajuntament de Palamós ha preparat un acte per celebrar-ho el diumenge dia 17 de febrer. La commemoració prevista s'iniciarà a les 12.30 hores amb la inauguració d'una exposició fotogràfica ubicada a l'exterior de l'edifici on mitjançant imatges es farà repàs de la història del centre.

L'acte inclourà la descoberta d'una placa d'interpretació històrica i la participació especial de la Coral El Progrés, entitat degana de l'activitat cultural a Palamós que precisament ja va participar l'any 1899 en l'acte d'inauguració de l'edifici.

La commemoració clourà amb un vermut per a tot el públic assistent amenitzat per la formació musical de Roger Canals. El centre cultural La Gorga segueix sent en l'actualitat l'equipament referent de l'activitat cultural a Palamós.