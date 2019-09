Concentració per condemnar la presumpta agressió sexual múltiple a una turista a Platja d'Aro

Unes 200 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Platja d'Aro (Baix Empordà) aquest dilluns al migdia per condemnar i rebutjar la presumpta agressió sexual múltiple a una turista francesa a la Platja Gran del municipi.

L'alcalde, Maurici Jiménez, ha explicat que la Policia Local lliurarà als Mossos d'Esquadra les imatges enregistrades de les càmeres de videovigilància que hi ha a la població (i que s'utilitzen per llegir matrícules) per ajudar a aclarir els fets. Jiménez ha assegurat també durant la lectura d'un manifest que no escatimaran esforços i recursos per lluitar contra aquest altres tipus de delictes i ha recordat que fa temps que al municipi es fan campanyes en relació a l'oci nocturn. "Aquestes accions en els darrers quatre anys han donat fruits", ha precisat.

Concentració de condemna a les portes de l'Ajuntament de Platja d'Aro. Unes 200 persones s'han aplegat a la plaça per rebutjar la presumpta agressió sexual múltiple denunciada per una turista francesa de 27 anys. Els fets haurien passat la matinada de diumenge quan la noia sortia d'un pub de la població. Aleshores, tres homes l'haurien abordat i se l'haurien emportat fins a la Platja Gran, on l'haurien agredit.

L'alcalde de la població ha explicat que ha donat ordres a la Policia Local perquè lliuri als Mossos tota la informació recopilada aquella nit així com les imatges de les càmeres de videovigilància que hi ha al municipi. Jiménez ha recordat que els aparells s'utilitzen com a lectors de matrícules però que les aportaran per contribuir a aclarir els fets. En aquest sentit, ha dit que de moment no li consta que s'hagi localitzat els presumptes agressors.

Jiménez també ha dit que totes les agressions sexuals són una violació contra els drets humans fonamentals i ha animat a la població a no "desanimar-se" davant de fets com aquests. "Només juntes i junts aconseguirem vèncer la batalla per a la igualtat de gènere, per eradicar la violència masclista i per fer de la nostra societat un model veritable de fraternitat", ha dit durant la lectura del manifest.

D'altra banda, l'alcalde també ha assegurat que no s'escatimaran esforços ni recursos per combatre aquest i altres delictes i ha recordat que des de fa temps l'Ajuntament impulsa campanyes de civisme, en coordinació amb els locals d'oci nocturn, que en els últims quatre anys "han donat els seus fruits".