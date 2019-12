Un nou informe de la Generalitat qüestiona l'actual projecte de remodelació del camí de ronda de Palamós

Un nou informe del Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en qüestió l'actual projecte de remodelació del camí de ronda de Palamós. En concret, aquest cop ha estat la secció de Biodiversitat i Medi Natural la que el qüestiona. El text adverteix que "cal evitar" la pèrdua del relleu i del paisatge existents a la zona, i no veu clares algunes de les construccions que hi ha previstes al llarg del nou traçat. En aquest sentit, demana que la instal·lació d'elements artificials de mobiliari com cadires, bancs o tatamis, juntament amb les baranes, panells informatius o fites haurien de "ser mínimes". De fet exigeix que es ressalti "la naturalitat de l'hàbitat" i no tant la creació d'un "paisatge urbà".

A més, l'informe també recorda que és important que en el context d'un entorn que "encara manté un grau elevat de naturalitat", les accions que es proposin vagin en la línia de buscar l'equilibri. Tanmateix, exigeix que no se supeditin a "l'interès de l'ús públic, en detriment dels interessos de conservació i de preservació de les característiques naturals de l'entorn, i de la seva funcionalitat com a hàbitat".

Una altra de les advertències fa referència a les baranes que es pretenen col·locar. El text considera que cal buscar un disseny "més coherent amb l'entorn, més orgànic i que segueixi la corba que fa el camí de ronda".

Aquest no és el primer informe que posa en dubte el projecte. Fa poques setmanes se'n va emetre un altre que advertia del perill que patien algunes espècies de fauna existents durant el recorregut. En concret, alertava sobre el risc que pateix el corb marí emplomallat com a espècie en perill d'extinció.