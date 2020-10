Junts no dona suport al nou alcalde de Calonge perquè ja no milita al partit

Ni de Junts per Catalunya ni del PDeCAT. El nou alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ja no milita en cap de les dues formacions. Així ho van confirmar ahir tots dos partits a Diari de Girona, després de ser preguntats sobre la seva postura amb relació a la moció de censura feta per JxCalonge, PP, PSC i Republicans, amb la qual dijous passat van expulsar del govern ERC-Avancem.

Per part de Junts per Catalunya, es va optar per emetre un comunicat en el qual s'especifica que cap dels membres de la formació dirigida per Soler milita en el partit encapçalat per Carles Puigdemont. «La direcció no ha intervingut en cap decisió», es remarcava. També la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va puntualitzar ahir una entrevista a Ser Catalunya que el grup no dona suport a la moció de censura ni al nou govern de Calonge.

Per part del PDeCAT va ser el president del partit a Girona, Sergi Miquel, qui va confirmar que Jordi Soler es va donar de baixa del partit dirigit per David Bonvehí el passat 1 de setembre. Per aquest motiu, la formació es va desmarcar de la polèmica relacionada amb la moció de censura.

Per la seva part, el nou batlle, calongí, va declinar fer declaracions al respecte. Jordi Soler es va presentar a les eleccions del 2019 amb Junts per Calonge i Sant Antoni, sota les sigles del PDeCAT, i va aconseguir quatre regidors per darrere d'ERC, que va obtenir cinc edils. Anteriorment, havia estat alcalde del 2003 al 2007 amb CiU i el 2008 va tornar a l'alcaldia després d'impulsar una moció de censura per expulsar el govern de coalició que formaven el PSC, Ciutadans de Calonge i Sant Antoni (CCSA) i Sant Antoni Independent (SAI).



Expedient a l'edil del PP

L'altre partit que s'ha posicionat en contra de la moció de censura és el PP. En un comunicat emès el mateix dia del ple extraordinari que va posar fi al govern republicà de Miquel Bell-lloch, els populars aclarien que ni la direcció provincial, ni l'autonòmica ni la nacional «autoritzaven» la moció de censura. En el document, el grup indicava que van donar «instruccions» al regidor calongí, Alberto Mas, de «no donar suport» a la mesura i que, en fer-ho igualment, iniciaven els tràmits per obrir-li un expedient disciplinari. Una decisió que ahir va ratificar la cap de llista del PP a Girona, Maria Àngels Olmedo, i la direcció del PPC.

Per la seva part, Alberto Mas va explicar ahir que compta amb el suport de «tots els votants del PP del poble» perquè amb aquest pacte a quatre bandes han aconseguit «fer fora la CUP i ERC, que són independentistes i d'esquerres». Sobre l'ordre del partit de no prendre part de la moció de censura, Mas assegura que ho va consultar al febrer amb el secretari del partit i que, en aquell moment, van estar d'acord a no fer alcalde «una persona del PDeCAT». «Ara aquests senyors -JxCalonge- no són del PDeCAT ni de Junts», un fet que segons Mas va ser decisiu per formar part de la moció.



Activar un pla de xoc

El nou govern calongí es va reunir dijous, després del ple extraordinari, i ahir ho van fer amb els caps d'àrea de l'Ajuntament. El nou batlle també va donar a conèixer les línies d'actuació del seu govern a través de les xarxes socials. «El futur govern liderarà una acció centrada en les persones, activant com a primeres mesures un Pla de Xoc, obert a la ciutadania i a les entitats, per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica i establir sinergies i fer xarxa entre els diferents sectors del municipi». Del nou cartipàs, només se sap que Mas portarà la regidoria de Seguretat i Urbanitzacions.