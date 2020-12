Denuncien una persona a Palamós per recol·lectar corall sense autorització

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Medi Ambient de Girona van denunciar a una persona a Palamós per recol·lectar corall vermell sense tenir autorització per realitzar aquesta pràctica.

Els fets es van iniciar arran d'un vídeo on es podia veure a una persona que mostrava unes capses plenes de corall. Els Mossos van començar la investigació, en la qual es va identificar l'autor dels fets, un home de 51 anys, que va admetre haver capturat ell mateix el corall en el seu temps lliure durant quinze anys, tot i que des de fa dos anys ja no practicava.

La Unitat Regional de Medi Ambient, va comprovar que la persona tenia emmagatzemades tres caixes plenes de corall, que sumaven un total de 22,88 quilos. Els agents també van inspeccionar l'embarcació amb la qual es feia la pesca, i van comissar tots els estris necessaris per a capturar el corall. L'embarcació va quedar immobilitzada i precintada. També van comprovar que la persona no disposava de cap autorització per practicar el marisqueig ni la recollida de corall.

La persona, a qui no li consten antecedents, ha estat denunciada davant el Servei Territorial de Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

La pesca de Corall Vermell està prohibida des del 2017, quan la Generalitat va establir una moratòria de 10 per a la pesca d'aquesta espècie a les aigües interiors de Catalunya.