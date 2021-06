Les famílies de l’escola d’educació especial els Àngels de Palamós es van concentrar ahir davant de la porta del centre per criticar la «manca de recursos» que pateixen les instal·lacions. Els pares critiquen que en tractar-se d’un centre de primària la competència de manteniment és municipal, però com que hi ha alumnes de tota la comarca l’Ajuntament de Palamós vol que la resta de poblacions del Baix Empordà també s’impliquin en les despeses de l’edifici. Per la seva banda, el sindicat USTEC creu que aquesta escola és «doblement castigada» perquè li falta personal. Per això demanen al Departament d’Educació que doti el centre del personal necessari.

El portaveu de l’AMPA de l’escola, Ramsès Ribas, va assegurar que porten anys sense conserge i això fa que el centre acumuli diversos dèficits en el manteniment de l’escola. Abans aquesta figura s’encarregava «d’arreglar algun endoll» però ara, cada vegada que hi ha algun problema, les famílies asseguren que no saben «a qui han de demanar que vingui el lampista». Aquest és un dels exemples dels dèficits de recursos humans i de falta de manteniment que té l’escola. Un problema que enfoca cap a dues administracions. D’una banda, al Departament d’Educació, a qui les famílies demanen que contracti més personal. D’altra banda, a l’Ajuntament de Palamós. El consistori és responsable d’aquesta infraestructura, ja que els ajuntaments s’encarreguen del manteniment en escoles de primària. De tota manera, com que aquest centre és el de referència per a tota la comarca, l’Ajuntament ha demanat la implicació d’altres municipis sense gaire èxit. «Els ajuntaments no es posen d’acord», va lamentar Ribas.

El sindicat USTEC també va acompanyar ahir les famílies en la protesta per reclamar més personal. El delegat sindicat a Girona, Dani Turon, va afirmar que ara com ara «falten 5,5 docents» al centre. Turón va recordar que el centre és una escola amb «un tipus d’alumnat amb necessitats severes» i per això és més important que mai garantir les ràtios de personal i oferir la màxima qualitat d’ensenyament.

Turón creu que el centre dels Àngels de Palamós és una escola «doblement castigada» perquè, a part de la falta de manteniment, els alumnes tampoc compten amb tota l’atenció que els pertoca. Segons Turón, Educació hauria de contractar més mestres d’educació especial, mestres d’educació en el llenguatge i personal laboral.

Ara mateix, hi ha 13 mestres d’educació especial i un més que fa tasques directives. L’escola també compta amb dos logopedes i un més d’educació física. Tot i així, Dani Turón va recordar que en les escoles amb alumnes amb necessitats especials severes cal que hi hagi un mestre per cada sis alumnes. En aquells grups amb alumnes amb «plurideficiències», la ràtio es redueix a quatre alumnes.

«Ens sentim desemparats»,va afirmar Ramsès Ribas, en nom dels pares, per l’incompliment de ràtios que hi ha ara mateix en aquesta escola de Palamós. «Ells són qui posen les normes i qui les incompleixen», va afegir.