Els Mossos d'Esquadra van avortar aquest dissabte una nova festa il·legal a la cala del Golfet (Calella de Palafrugell), on s'hi havien acumulat moltes barques. La unitat va estar dues hores de servei per evitar l'activitat i separar les barques, tant per mesures covid com per normativa de seguretat marítima.

En paral·lel, aquest divendres al migdia la unitat marítima de la policia va denunciar quatre embarcacions que van fondejar davant la illeta de la Reserva Integral de S'Encalladora, dins el Parc Natural del Cap de Creus, una zona on hi està prohibida qualsevol tipus d'activitat i no s'hi pot navegar a menys de mitja milla.

La plataforma Salvem El Golfet va denunciar una 'abarlofarra' davant la cala de Palafrugell (Baix Empordà) divendres, que va arribar a congregar una vintena d'embarcacions, una moto d'aigua i esquiadors nàutics amb música a tot volum. La trobada es va dissoldre ràpidament quan una embarcació de la Guàrdia Civil va entrar a la cala. Els ecologistes van criticar que l''abarlofarra' se suma a una altra –en aquest cas, amb cinc embarcacions- que hi va haver dijous a la tarda a la cala d'Aiguaxelida a Tamariu.