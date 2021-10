Un equip de dotze activistes de SOS Costa Brava van fer ahir una ruta marítima entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa a bord del veler La Costa Màgica per inspeccionar diversos punts conflictius i enclavaments d’alt valor natural. Aquesta acció forma part de la campanya Salvem les Pinedes de la Costa Brava, de manera que els membres de l’entitat van inspeccionar punts incorporats a l’inventari de pinedes i espais de la façana litoral amenaçats per nous edificis. Van poder observar des del mar l’impacte paisatgístic i van gravar-ho amb dron. Entre els punts visitats va haver-hi la Cala Canyet de Santa Cristina, on segons l’entitat es vol edificar un hotel de 2.700m2, o el Port d’Aro, on es preveuen crear 272 amarratges i construir-hi 400 apartaments.