SOS Costa Brava i SOS Palafrugell denuncien que el nou carril bici entre Palafrugell i Calella s'està executant sense «estudiar alternatives existents més segures» i amb una «tala indiscriminada d'arbrat perimetral a l'autovia». Les entitats afirmen que s'està «encaixonant» el projecte en el pas de vianants actual i que «no s'aprofiten les estructures vials existents», com la carretera vella de Calella a Llafranc, el camí dels Plans o el dels Lladrés. A més, asseguren que no es resolen els punts i nusos d'enllaç amb la resta de vials urbans.

«L'absència d'espais vigilats per aparcament i càrrega per bicicletes elèctriques a les platges demostra que no existeix un planteig perquè aquesta nova infraestructura sigui una alternativa a la mobilitat», afegeixen en un comunicat. Amb tot, asseguren que el nou vial no «aporta res més» que una «despesa innecessària» que s'haurà d'afegir a «les insuficients previsions de despeses per al manteniment dels camins existents».