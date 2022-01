Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) rebrà 3,5 milions d'euros dels fons Next Generation per tirar endavant un pla de sostenibilitat per millorar urbanísticament la ciutat i «canviar» el model turístic. Es tracta d'una de les xifres més elevades que rep la ciutat i implicarà un increment del pressupost previst per a aquest 2022, que s'haurà de modificar. En total, es destinaran 14 milions d'euros a inversions. Entre els principals projectes previstos, hi ha la renaturalització i obertura al públic dels jardins de Can Blasco del Museu Thyssen, la cobertura de la riera, la digitalització de l'oficina de Turisme o la rehabilitació del Monestir per a la millora energètica, que s'endurà 1,3 milions d'euros.