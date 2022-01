Sant Feliu de Guíxols rebrà 3,5 milions d’euros dels fons Next Generation per tirar endavant un pla de sostenibilitat per millorar urbanísticament la ciutat i «canviar» el model turístic. Es tracta d’una de les xifres més elevades que rep la ciutat i implicarà un increment del pressupost previst per a aquest 2022, que s’haurà de modificar. En total, es destinaran 14 milions a inversions. Entre els principals projectes previstos, hi ha la renaturalització i obertura al públic dels jardins de Can Blasco del Museu Thyssen, la cobertura de la riera, la digitalització de l’oficina de Turisme o la rehabilitació del Monestir per a la millora energètica, que s’endurà 1,3 milions d’euros.

Aquest import es rebrà a través del Ministeri d’Indústria, amb el qual el municipi haurà de desenvolupar diversos projectes fins al 2024. Algunes de les iniciatives ja estan en fase d’execució i licitació, i segons l’alcalde Carles Motas, s’emmarquen en el projecte de ciutat i busquen «canviar» el model econòmic i turístic, més enllà de millorar urbanísticament la ciutat. Es tracta d’una de les subvencions més altes que rep el municipi i l’única d’aquesta línia dels fons que rep una administració del Baix Empordà. «Estem molt contents i és un reconeixement a la feina feta», va assegurar ahir Motas. De fet, la concessió obligarà a modificar el pressupost per aquest 2022, que tenia 12,5 milions previstos per a inversions. S’incrementarà en un 10% i el capítol d’inversions sumarà fins a 14 milions. Entre els principals projectes que es beneficiaran d’aquests fons hi ha la renaturalització i obertura al públic dels jardins de Can Blasco del Museu Carmen Thyssen (600.0000 euros), el sistema d’energia renovable a l’aparcament dissuasiu del museu (300.000 euros), la segona fase de la cobertura de la riera del Monestir (400.000 euros) o la rehabilitació del Monestir de Sant Feliu per a la millora de l’eficiència energètica (1,34 milions. També es crearà un Observatori del Turisme Sostenible (60.000 euros); es farà un pla integral de senyalització intel·ligent i accés universal als recursos turístics (100.000 euros), es renovaran els instruments digitals de màrqueting i comercialització turística (120.000 euros) i es digitalitzarà «l’experiència» de la nova Oficina de Turisme (150.000 euros), entre d’altres.