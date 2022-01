Educació mantindrà la jornada continuada a les tres escoles d'infantil i primària de Platja d'Aro (Baix Empordà) durant el curs vinent. D'aquesta manera, els centres Vall d'Aro, Els Estanys i Fanals d'Aro continuaran amb l'horari lectiu entre les nou del matí i les dues de la tarda. La jornada continuada va començar fa deu anys com a prova pilot i s'ha anat renovant curs a curs. L'alcalde, Maurici Jiménez, explica que el Departament ja els ha deixat clar que el municipi «és una excepció». Tenint en compte, entre d'altres, que l'horari té el suport majoritari dels centres i les famílies, i que l'Ajuntament hi ha contribuït amb les extraescolars. Jiménez defensa mantenir l'horari de manera indefinida perquè és «un model» educatiu i de vida.

La jornada continuada a les escoles d'infantil i primària de Platja d'Aro va començar a implantar-se el curs 2012-2013. Es va plantejar com a prova pilot i s'ha anat renovant curs a curs. Ara, el Departament d'Educació ha confirmat que els tres centres del municipi també el mantindran de cara al curs vinent. El director territorial, Adam Mayné, ho va fer saber ahir a la tarda durant una reunió a l'Ajuntament. A més de representants del consistori, a la trobada també hi van assistir les direccions de les escoles i càrrecs de l'associació de Famílies d'Alumnes (AFA) dels tres centres.

L'alcalde diu que poder mantenir l'horari compactat de nou del matí a dues de la tarda és un «gran motiu d'alegria». Però també subratlla que el Departament ja els va deixar clar que el municipi seria «una excepció». Entre d'altres, arran de l'ampli suport de què gaudeix la mesura entre les escoles (direcció i professorat) i les famílies de Platja d'Aro. De fet, així ho demostren els resultats de les enquestes de valoració que es van fer ara fa tan sols dos mesos (al novembre). De les 779 famílies que sumen el Vall d'Aro, Els Estanys i Fanals d'Aro, el 96% van respondre l'enquesta. I el 97,8% van mostrar-se a favor de la jornada continuada. A més, el 87,4% dels alumnes de primària van dir que estaven «molt satisfets» d'aquest horari. I el 9,84% van mostrar-se'n «bastant satisfets». Per últim, entre els 63 docents de les tres escoles, hi va haver unanimitat total -amb el 100% de les respostes- a l'hora de defensar la jornada continuada.

«Defensem un model»

L'alcalde de Platja d'Aro deixa clar que allò que es defensa no és l'horari. «És un model educatiu, implantat al municipi, que compta amb l'horari com a eina de conciliació». I que, a més a més, s'ha demostrat viable perquè tant l'Ajuntament com les famílies han fet que fos així. Entre d'altres, garantint el servei de menjador escolar i, si cal, donant-hi continuïtat amb activitats extraescolars. Maurici Jiménez defensa que la jornada continuada, en un municipi turístic com Platja d'Aro, ha permès reduir nombrosos desplaçaments (molta gent viu a urbanitzacions) i conciliar els horaris laborals amb la família. Perquè els pares que volen poden dinar amb els fills i, aquí, les extraescolars comencen a les quatre de la tarda i a tot estirar, s'acaben a les set.

Que sigui indefinit

Per això, l'alcalde demana que l'horari compactat es mantingui de manera indefinida, i no s'hagi d'anar revisant curs a curs. «Tenim nens que van començar P3 amb aquest horari i que ara ja estan a secundària; per a nosaltres, tornar a allò que teníem abans és inconcebible», explica Jiménez. L'alcalde també ha dit que, durant la reunió, des del Departament se'ls va dir «amb cura» que es treballarà per «construir una excepció en el marc normatiu» perquè un model com el del municipi «tingui legitimitat i es pugui estendre a d'altres». Però també avança que, de moment, s'haurà d'anar avaluant curs a curs. «Ens van dir que calia posar el termòmetre al llarg del temps per veure si perdura», ha afirmat.

«És una manera de viure»

La directora de l'escola Vall d'Aro, Llum García, admet que és «una bona notícia» que Educació hagi decidit prorrogar l'horari compactat als tres centres. Diu, tanmateix que tampoc els preocupa que s'hagi d'anar avaluant la mesura any a any, perquè de fet, a Platja d'Aro ja és «una manera de viure». «Facilita la manera de treballar, permet millorar la conciliació familiar i també la coordinació entre els centres», conclou.