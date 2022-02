L’Ajuntament de Palamós ampliarà el contracte a l’empresa adjudicatària del servei de neteja viària i recollida de residus (Urbaser) un any més, fins a la primavera que ve; l’actual venç el 30 d’abril d’enguany. Per la pròrroga, l’empresa rebrà una dotació complementària de 230.000 euros sobre el cost anual del servei que ronda els 2 milions d’euros i el consistori estudia augmentar pel pròxim contracte.

L’increment, segons va detallar el regidor de Medi Ambient, Xavier Lloveras, «servirà per oferir un millor servei». Lloveras ho va justificar dient que «Palamós ha canviat molt des que es va signar el primer contracte» i hi ha la voluntat de «dotar el servei d’un major pressupost per fer front a les necessitats actuals, sobretot de cara a la temporada turística d’aquest estiu». El contracte actual es va dissenyar el 2006 i el 2104 es va signar una ampliació de vuit anys més, que és la que s’exhaureix aquest abril.

Fonts de l’Ajuntament asseguren que la pròrroga s’utilitzarà per redactar els plecs i licitar el nou servei de neteja viària i recollida d’escombraries. La previsió és adjudicar-lo durant el primer trimestre del 2023 i que estigui operatiu a la primavera.

Mentrestant, a partir d’aquest mes de maig es llogarà també maquinària nova perquè s’utilitzi aquest any de pròrroga. La que l’empresa feia servir fins ara «ha quedat obsoleta perquè té una vida útil de vuit anys». Entre les incorporacions s’inclouen escombradores, màquina d’aigua a pressió o camions de recollida de residus, entre d’altres.

Recollida porta a porta

L’Ajuntament de Palamós canviarà l’any que ve, amb el pròxim contracte, el model de recollida de residus actual cap al de porta a porta. La previsió és començar-lo a implementar de forma progressiva a tot el municipi a partir de la tardor del 2023.