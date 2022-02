La Bisbal d’Empordà es va convertir ahir en la primera Craft City del continent europeu. A Europa només n’hi ha quatre més, ubicades a illes. Aquest segell, que entrega el World Craft Council, reconeix internacionalment el municipi com a ciutat artesana i des del consistori s’espera que atregui artesans d’arreu a traslladar-s’hi per recuperar i reforçar el teixit. Per afegir un al·licient a aquesta voluntat, la Bisbal ha engegat una campanya amb bonificacions econòmiques per professionals que vulguin obrir-hi un negoci.

La intenció del World Craft Council amb l’entrega d’aquests segells, segons va explicar la vicepresidenta de l’ens Laura Baumann, és «promocionar l’artesania i crear una xarxa de ciutats artesanes». La Bisbal és l’annexió més nova i passa a ser la 53a ciutat del món que rep el reconeixement. A Europa només n’hi ha quatre més i es troben a illes d’Irlanda, Anglaterra, Escòcia i Dinamarca.

«La ciutat ha estat històricament vinculada a l’artesania», va afirmar l’alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, que va qualificar la ceràmica de «buc insígnia». I és que el de ceramista, atret per l’argila de què disposa el municipi, és l’ofici més representatiu de la Bisbal i el que ha permès, en gran part, rebre el reconeixement. Tanmateix, a la localitat també s’hi apleguen altres artesans com restauradors, fusters o rellotgers, entre d’altres. El regidor de Promoció i Desenvolupament Local, Daniel Sabater va detallar que actualment hi ha uns cinquanta artesans de diferents oficis i uns quaranta estan acreditats com a mestres artesans.

Entorn de la tradició bisbalenca de la ceràmica s’ha anat teixint al municipi un entramat per atraure ceramistes com l’escola de ceràmica - que enguany compleix 50 anys-, el Terracotta Museu, l’Associació de ceramistes i la marca reconeguda de «ceràmica de la Bisbal». A més, hi ha un carrer comercial on s’agrupen la majoria d’artesans, el de l’Aigüeta, que facilita que els clients que busquin aquest tipus de produccions puguin saltar fàcilment d’un comerç a l’altre.

Els últims anys, per potenciar l’artesania i preservar els oficis al municipi, la Bisbal ha iniciat diverses campanyes. L’estiu de l’any passat se’n va fer una que produïa i comercialitzava una edició limitada de set tasses de ceràmica. I ara s’ha impulsat un programa per atraure artesans que vulguin muntar un taller-botiga a la Bisbal, on es puguin comprar productes mentre es veu de prop com es fan.

Emmarcat en la nova campanya, l’Ajuntament ha previst un seguit de bonificacions -tant en restauració de locals i façanes, com en ordenances fiscals- i té reservada una partida de 15.000 euros per impulsar l’arrelament d’artesans a la Bisbal, amb un topall de 3.000 euros per candidat.

Darrerament, «tres nous artesans -d’aquest model- s’han instal·lat al carrer de l’Aigüeta i n’hi ha dos més en camí», va afirmar l’alcalde. Per fer-ho possible, fa poc es va impulsar una modificació de la normativa catalana després que el consistori bisbalenc s’adonés que no facilitava l’obertura de botigues-taller perquè «es considerava un petit artesà com un gran productor».

Impulsar la formació professional

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, confia en el fet que l’artesania «cada cop tindrà més impacte sobre el producte interior brut (PIB)». En aquesta línia, va reivindicar el model d’economia lila que aposta per un consum sostenible i de quilòmetre zero en què «la compra repercuteix a l’entorn més pròxim».

Torrent també va assegurar que el Govern té la voluntat d’impulsar la formació professional «perquè tenim un dèficit a escala de país i cal preveure quins perfils faran falta per poder-los cobrir. Si no ho fem, ens costarà assolir el relleu generacional». Des del departament també es treballa per «multiplicar les certificacions per valorar els oficis tradicionals».