Continua a Palamós la polèmica lingüística perquè el municipi utilitza el castellà en comptes del català. Després que l’Ajuntament anunciés que als ucraïnesos refugiats al municipi se’ls oferirien classes de castellà i no de català, ara els veïns es queixen perquè el parquímetre de l’Equitativa -en funcionament des del passat 1 d’abril- té les instruccions escrites i orals només en castellà. «Manca de supervisió i seguiment», denunciava una veïna a través de les xarxes, entre queixes d’altres usuaris.

Des de l’Ajuntament van assegurar que no en tenien constància i que «s’ha demanat que es canviï de seguida». Ahir es van substituir les etiquetes físiques en castellà per les mateixes en català i s’espera que el programari passi a estar per defecte en català «molt aviat». «Per defecte», perquè fonts municipals asseguren que l’opció d’aquest idioma ja estava disponible, però que s’havia d’escollir canviar l’idioma. I és que la màquina -que depèn de l’empresa adjudicatària del servei- estava predefinida en castellà.

Sobre aquesta polèmica, Raimon Trujillo, portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya va considerar que «ERC a Palamós no està vetllant pel nostre idioma». El regidor va afirmar que «ara no poden fer servir l’excusa que van posar amb les classes dels ucraïnesos, dient que es fa així perquè aquestes persones poden ser reubicades a qualsevol part d’Espanya».

El parquímetre està actiu entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, quan l’aparcament és de pagament. L’actual es va instal·lar per primer cop a principis d’aquest mes d’abril.