La cooperativa Sostre Cívic recuperarà un edifici en desús de Calonge per destinar-lo a habitatge cooperatiu específicament per a gent jove. Es tracta del primer projecte a nivell estatal d'habitatge cooperatiu per a persones d'entre 18 i 35 anys. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha obert aquest dilluns les inscripcions per optar a tenir un pis d'aquesta cooperativa. Els escollits pagaran una quota d'entre 280 i 400 euros al mes i una aportació inicial de 5.500 euros. El bloc que s'utilitzarà per aquest projecte té planta baixa i dos pisos més, es va construir el 2008 i està a dos minuts caminant de l'ajuntament i l'estació d'autobús. L'any passat el consistori el va rehabilitar per construir-hi més espais comunitaris

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la cooperativa Sostre Cívic han obert aquest dilluns al matí les inscripcions per a persones d'entre 18 i 35 anys que vulguin aconseguir un habitatge a preu de cost al municipi. La iniciativa forma part d'un projecte pioner a l'Estat que consisteix en oferir habitatges cooperatius a gent jove (fins ara no hi havia cap convocatòria limitada a aquest col·lectiu) amb l'objectiu d'oferir-los una via d'emancipació al municipi a partir d'un edifici construït que ja està en desús. El bloc de pisos es va construir el 2008 i té planta baixa i dos plantes amb un total de 14 habitatges complets. Tenen rebedor, dues habitacions, un bany, un menjador, cuina i safareig. El 2021 es va reformar l'edifici per dotar-lo d'espais comuns i recuperar les condicions d'habitabilitat. A més, s'ha millorat l'eficiència energètica i una optimització de recursos a partir de compartir-los. Els habitatges es gestionaran a partir d'un model cooperatiu en cessió d'ús. Es tracta d'un sistema que està entremig del pis de propietat i el de lloguer en què el pis pertany a la cooperativa i els veïns en són socis que participen en la cooperativa i tenen dret d'ús indefinit i transmissible a un preu assequible. Això fa que l'accés a l'habitatge sigui més accessible per a joves i en el cas de Calonge les quotes d'ús són d'entre 280 i 400 euros. Els veïns hauran de fer una aportació inicial de 5.500 euros en el moment que passin a ser socis. A més, hi haurà quatre pisos que estaran destinats a persones amb ingressos inferiors i per això tindran una aportació mensual i inicial menor. Principalment els pisos estaran dirigits a joves del municipi i si queden habitatges lliures, es podrà obrir la convocatòria a altres joves de Catalunya. Per accedir-hi cal complir els requisits per optar a un pis de protecció oficial. El període d'inscripcions es tancarà el 29 de maig i es faran tres sessions informatives i dues visites a l'edifici obertes als interessats. Es preveu que a partir de l'estiu els joves seleccionats ja entrin a viure en aquest bloc de pisos.