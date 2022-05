Del 27 al 29 de maig de 2022 se celebrarà la vuitena edició de Begur en Flor, un esdeveniment organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme de Begur que celebra la primavera i omple els carrers de vida, color i alegria. Un any més els carrers, places i racons del municipi s'engalanaran de decoració floral, actuacions musicals en directe, activitats per a totes les edats, concursos, cantada de corals, visites guiades... i molt més!

L'edició d'aquest any és una versió molt participativa, on cal destacar la col·laboració dels nens i nenes de l'Escola Dr. Arruga de Begur i el seu equip docent, que decoraran la Plaça dels troncs i la Plaça Forgas, així com, la col·laboració del Casal de la gent gran de Begur, que obriran el jardí al públic per a gaudir del 'Jardí per la Pau'. També comptarà amb la col·laboració de l'aula de música de Begur, que actuaran dissabte al pati de la biblioteca. Sense oblidar la incondicional participació dels comerciants del nucli de Begur, que decoraran els carrers principals i a més, entraran al concurs de carrers. L'any passat va guanyar el carrer Pi i Tató, quin carrer guanyarà aquest any? Clica aquí per consultar tota la programació