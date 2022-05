La pandèmia i els seus estralls crear un impacte immesurable a escala mundial, ningú no es va salvar de patir les seves negatives conseqüències. Per descomptat, les Festes de Primavera de Palafrugell no en van ser l'excepció i van veure com els carrers de la vila quedaven buits d'animació, goig i felicitat durant dues edicions. "Tenim moltes ganes que es torni a celebrar. Enguany ens ha costat molt, la fatiga postpandèmia ens ha afectat. Crec que era necessari tornar a fer una celebració amb total normalitat" fa saber Marc Casanovas, president de l'Associació de Colles de Festes de Primavera.

Vint-i-cinc colles locals i d'arreu de Catalunya es reuniran el diumenge 5 de juny per retornar a la ciutat el caràcter de gatzara i activitat perdut. En total 8 menys que la darrera edició de 2019. "La pandèmia ha fet que tot costi més ara que abans. Per exemple, les colles que venien de fora de Palafrugell, eren les guanyadores de les respectives festes de Carnestoltes", i afegeix que "ens nodrim de gent altruista. Els veïns acaben de treballar a les cinc de la tarda i es posen a construir i pintar les diferents carrosses. Ha costat que es reenganxessin després de dos anys en blanc", exposa.

Tot i comptar amb un nombre de carrosses inferior a l'última edició, Casanovas espera que "s'ompli de gom a gom. De fet, s'han inscrit unes 1.500 per participar en la rua. I pel que fa a la gent que s'apropa a veure les carrosses i les colles, puc calcular que hi haurà unes 30.000 persones". Ningú es vol perdre una festivitat que és "genuïna" i que intentarà aquest any "homenatjar la distinció d'Element Festiu Tradicional d'Interès Nacional". Com sempre, l'esdeveniment tindrà aquell deix "reivindicatiu pel que fa a la censura que va patir Palafrugell i el Carnaval als anys 60". Una fita que Casanovas vol i desitja que continuï passant-se de generació a generació.

"El meu pare era carrossaire i em va fer saber que l'altruisme era l'element protagonista en aquesta festa. Sé que costarà molt que els nens i nenes d'avui dia s'enganxin al Carroussel com ho vam fer nosaltres. Abans teníem poques coses amb què ens poguéssim distreure; en canvi, ara n'hi ha un munt. Tanmateix, des de l'Associació hem preparat per al febrer una escola carrossaire perquè els infants vinguin i es xopin dels coneixements de les Festes de Primavera", exposa Casanova que a més d'aquesta iniciativa, té pensat anar per escoles i instituts de la localitat per no perdre mai aquesta jornada de festivitat.