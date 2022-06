Un home de 38 anys ha mort aquest matí mentre estava fent la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols.

El succés ha tingut lloc cap a dos quarts de set del matí i l'esportista s'ha precipitat al mar d'una alçada d'uns 15 metres en aquesta zona de penya-segats

L'esportista ha caigut en un punt de la via i es trobava sota el pont tibetà, a l’aigua, a prop de la zona de roques. L’excursionista en el moment dels fets anava acompanyat de la seva parella. Ambdós són turistes francesos.

Segons Salvament Marítim, l'avís al 112 l'ha donat una persona que estava a terra i que havia vist algú a l'aigua a la zona de la via ferrada.

A partir d'aquí s'han mobilitzat els efectius d'emergència: els Grae i la unitat subaquàtica dels Bombers, Salvament Marítim -que ha desplaçat la Salvamar Sirius i l'helicòpter- la Policia Local, Mossos d’Esquadra i SEM.

Salvament s'ha atansat fins a la zona on hi havia el precipitat amb l'embarcació -on també hi ha pujat un bomber- i l'han extret de l'aigua.

Els efectius d'emergències l’han traslladat a una zona de roques i li han realitzat la primera atenció i li han fet les maniobres de reanimació.

Posteriorment, la Salvamar ha traslladat l'esportista fins al port de Sant Feliu i encara comptava amb les constants vitals però ja eren molt febles.

Finalment, un metge del SEM n’ha certificat la mort.

La policia judicial dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i per ara, considera que és una caiguda accidental.

Accidents

Aquest no és el primer cop que hi ha un accident que acaba amb una víctima mortal en aquesta via ferrada de Sant Feliu de Guíxols. També hi ha hagut caigudes accidentals i rescats al llarg dels anys.

El titular de la via ferrada és l'ajuntament de Sant Feliu i quan s'hi arriba ja hi ha un cartell on hi ha les indicacions per poder-la fer. Cal assegurança així com els elements de seguretat (casc, anar lligat, etc) i a banda, es recomana fer-la mitjançant empreses que s'hi dediquen que orienten a la gent o bé, porten la gent a la zona i van acompanyats de monitors.