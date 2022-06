L'Ajuntament de Palafrugell reclama a Endesa que acabi amb els "constants" microtalls elèctrics que pateixen els nuclis de costa del municipi durant la temporada d'estiu. En concret, passa a Tamariu, a Llafranc i a Calella de Palafrugell. De fet, durant aquests darrers dies diversos empresaris ja han fet arribar el seu malestar al consistori, perquè pateixen talls "durant els moments de màxima afluència de gent" als locals i establiments. L'alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, vol que la companyia s'assegui en una mateixa taula amb l'Ajuntament i el sector hoteler per abordar el problema. "Esperem que hi hagi una millora significativa amb el servei, i insistirem perquè així sigui", afirma Vigas.

Per evitar que això derivi en un estiu "problemàtic", l'Ajuntament ha demanat "expressament" a Endesa que busqui solucions, i que la companyia participi en una reunió a tres bandes tant amb el consistori com amb els empresaris per parlar-ne. "Esperem que hi hagi una millora significativa del servei, i insistirem per trobar la solució als microtalls; el sector hoteler i de la restauració ens té al seu costat", ha subratllat l'alcalde Joan Vigas.