L’Ajuntament de Palafrugell ha anunciat que han entrat en funcionament dos nous mòduls de lavabos a les platges de Palafrugell, que estaran operatius fins el proper dia 1 d’octubre, sent un equipament funcional durant tota la temporada d’estiu, que és una època on les platges del municipi reben allaus de banyistes de tot el territori. De fet, amb la mesura, l’Ajuntament evita també incivisme entre els visitants.

A banda dels mòduls prefabricats que es posen a Llafranc i Tamariu, i que són de lloguer, la novetat d’aquest any és que l’ajuntament ha adquirit dos nous lavabos individuals per la platja del Canadell. Aquests mòduls s’han baixat amb grua fins al seu lloc d’emplaçament, i així s’ha optat per la solució de buscar dos mòduls individuals i dissenyats especialment per poder ser transports amb facilitat. La inversió per adquirir d’aquest dos mòduls ha estat de 8.700 euros. Les tasques de muntatge i retirada les realitzarà la mateixa Brigada Municipal i l’horari d’obertura serà de les 9 a les 19 hores.

Finalment, la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell ofereix als banyistes la possibilitat de consultar de manera telemàtica l’estat de les platges, la qualitat de l’aigua, la temperatura i, fins i tot, si hi ha presència de meduses. També se’n detallen les característiques de l’espai, com ara, la longitud i si s’hi pot arribar pel camí de ronda.